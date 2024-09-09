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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Авантюристка и шпионка: в Симферополе покажут премьерный мюзикл «Мата Хари»

Авантюристка и шпионка: в Симферополе покажут премьерный мюзикл «Мата Хари»

В октябре свой юбилейный, 70-й, сезон откроет Государственный академический музыкальный театр Крыма. В честь праздничного события коллектив готовит яркий гала-концерт, а вот первым спектаклем нового сезона станет премьерный мюзикл «Мата Хари».

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