Авантюристка и шпионка: в Симферополе покажут премьерный мюзикл «Мата Хари»

В октябре свой юбилейный, 70-й, сезон откроет Государственный академический музыкальный театр Крыма. В честь праздничного события коллектив готовит яркий гала-концерт, а вот первым спектаклем нового сезона станет премьерный мюзикл «Мата Хари».
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