Делегат ВНС Александр Драгун отметил, что за 30 лет Всебелорусское народное собрание стало ключевым элементом политической системы, а конституционная реформа создала у него постоянно действующие Президиум и секретариат для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы.
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