Делегат ВНС Александр Драгун отметил, что за 30 лет Всебелорусское народное собрание стало ключевым элементом политической системы, а конституционная реформа создала у него постоянно действующие Президиум и секретариат для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы.