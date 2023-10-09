Военный эксперт Рожин рассказал о целях российских ударов в Одессе

Специалист Центра военных технологий Борис Рожин сообщил в личном Telegram-канале об объекте украинских войск, получившем повреждения по итогам удара беспилотников Вооруженных сил России по Одессе ночью 10 октября.
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