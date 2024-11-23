Квартира с «браком»: что делать и кто виноват

Нередки ситуации, когда застройщик сдает квартиру с множественными недоделками. В этом случае, застройщик должен исправить за свой счет эти недоделки, а если он отказывается это сделать, то владелец квартиры может обратиться в суд.
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