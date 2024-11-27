КОТ КОСТЯН Кушать хочется всегда и всем, а если нечего – то история показывает, что не грех и умертвить ближнего за кусок хлеба.
Европа вдоволь насытилась русским зерном. Но скоро всё полезет наружу
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
никого кукловоды кормить не собираются. их задача сократить ненужное население. другое дело, что эта тема находится в противоречии с текущими трендами на противостояние двух полюсов - пресловутого Запада и БРИКС+. отсюда возникает алююзия законов физики, конкретно связи массы тела и его инерции, - впечатление - власти действуют по ранее утвержденным планам буквально по инерции. ибо кем они противостоять будут в перспективе совсем не понятно.
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1 д.
Юна
Лучше б зерно для своих производств продавали дешевле, производили дешевый комбикорм для фермеров. А то цены на хлеб уже заоблачные! Народ жрёт силос! А Дания пусть нюхает бздёх своих парламентариев, если им коровы мешают.
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1 д.
Влад Владимиров
У нашего Гоголя в его Ревизоре уже подобная картина описана была, когда он там обрисовал пример аналогичной ситуации. Он описал в своем Ревизоре, как некая унтер-офицерская вдова там сама себя высекла...Так и Европа сейчас находится в подобной же прострации.
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22 час.
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