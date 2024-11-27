Европа вдоволь насытилась русским зерном. Но скоро всё полезет наружу

СК Сергей Ковалев никого кукловоды кормить не собираются. их задача сократить ненужное население. другое дело, что эта тема находится в противоречии с текущими трендами на противостояние двух полюсов - пресловутого Запада и БРИКС+. отсюда возникает алююзия законов физики, конкретно связи массы тела и его инерции, - впечатление - власти действуют по ранее утвержденным планам буквально по инерции. ибо кем они противостоять будут в перспективе совсем не понятно.

Юна Лучше б зерно для своих производств продавали дешевле, производили дешевый комбикорм для фермеров. А то цены на хлеб уже заоблачные! Народ жрёт силос! А Дания пусть нюхает бздёх своих парламентариев, если им коровы мешают.