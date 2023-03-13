smi.today

4 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Зачем упражняться с хохлами в ослоумии?Депутаты Вассерма...
  • Сергей Oблезов
    Заблокирвать интернет есть только один способ - это перерубить кабеля в домах! Это не реально и не возможно!В Литве провайдер...
  • лина любимцева
    А ведь НАКАНУНЕ так расхваливали этот банк!! Устроили презентацию, хвалили, прославляли... И так жидко облажались... ...Байден заявил о б...

Завершился десятый тур чемпионата Европы по шахматам

Завершился десятый тур чемпионата Европы по шахматам

Во главе турнирной таблицы чемпионата Европы по шахматам во Врнячка-Баня (Сербия) находятся Алексей Сарана и Кирилл Шевченко после десятого тура 12 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх