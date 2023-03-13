Завершился десятый тур чемпионата Европы по шахматам

Во главе турнирной таблицы чемпионата Европы по шахматам во Врнячка-Баня (Сербия) находятся Алексей Сарана и Кирилл Шевченко после десятого тура 12 марта, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.