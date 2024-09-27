Польша и Украина: снова не братья

Доброй традицией стало периодическое выяснение отношений между Киевом и Варшавой. Это может показаться очередным актом из оперы «милые бранятся, только тешатся», но атмосфера взаимного раздражения между странами с каждым разом становится все более взрывоопасной.
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