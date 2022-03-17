Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

В ближайшее время будут приняты решения по поддержке строительной отрасли Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте назвал меры, направленные на поддержку строительной отрасли столицы и в частности жилищного строительства.
В ближайшее время будут приняты решения по поддержке строительной отрасли Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте назвал меры, направленные на поддержку строительной отрасли столицы и в частности жилищного строительства.
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