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Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

Собянин назвал стройку важнейшим направлением для экономики и социального развития города

В ближайшее время будут приняты решения по поддержке строительной отрасли Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте назвал меры, направленные на поддержку строительной отрасли столицы и в частности жилищного строительства.

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