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Представлены новые BMW 4 Series 2024. Объявлены цены на купе и кабриолет

Представлены новые BMW 4 Series 2024. Объявлены цены на купе и кабриолет

На Пекинском автосалоне 2024 года в Китае представлены новые купе и кабриолет BMW 4 Series. Новинки будут доступны в четырёх версиях: BMW 4 Series Coupe 425i M Sports Package — 50 200 долларов; BMW 4 Series Coupe 430i M Sports Night Package — 60 100 долларов; BMW 4 Series Convertible Coupe 425i M Sports Package — 68 600 долларов; BMW 4 Series Convertible Coupe 430i M Sports Night Package — 74 200 долларов.

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