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Закон, порядок, государство

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В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

В Самарской области участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания.

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