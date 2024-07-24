Маск опроверг сообщения о планах выделять ежемесячно $45 млн Трампу

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения газеты The Wall Street Journal о его намерениях выделять порядка 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету, который поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа в рамках президентской кампании.