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Маск опроверг сообщения о планах выделять ежемесячно $45 млн Трампу

Маск опроверг сообщения о планах выделять ежемесячно $45 млн Трампу

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг сообщения газеты The Wall Street Journal о его намерениях выделять порядка 45 млн долларов в месяц новому политическому комитету, который поддерживает бывшего президента США Дональда Трампа в рамках президентской кампании.

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