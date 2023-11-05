Грим - для некрасивых, репетиции для бездарных!

Это мое кредо))Перед концертом в Меридиане решили сфотографироваться в гримерной с Валерием Бариновым и Евгением КнязевымИз-за ректора Щуки чуть на сцену не опоздали))) ему обязательно надо было по правилам наложить грим, еле оторвали его от зеркалаГоворю, - хватит, и так красив!- Нет, я же не такой красивый, как ты… в лучшие годы.