Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины? Да все знают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ
- Приезжий обещал поставить русских на колени. Сотня мужчин из Русской общины приехали на это посмотреть
- «Вот это нож в спину». В Китае предрекли поражение России на СВО и передачу Крыма в состав Украины
Свежие комментарии