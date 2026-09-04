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Пятый канал

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Пособник технофашистов? Как экс-министр обороны Украины Федоров сблизился с Palantir

Пособник технофашистов? Как экс-министр обороны Украины Федоров сблизился с Palantir

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, чья отставка в середине лета вызвала так называемые «картонные» протесты, похоже, потерял должность не только из-за разногласий с Зеленским.

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