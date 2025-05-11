Дети мигрантов сорвали и затоптали флаг, установленный в честь Дня Победы в Обнинске

Уже треть жителей этого города — приезжие.В Обнинске произошел инцидент, привлекший внимание общественности: группа детей из семей мигрантов повредила и растоптала георгиевский флаг, размещенный на жилом доме в честь Дня Победы.
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