У Муси из «Ласточкиного гнезда» были небольшие осложнения: крымские ветеринары рассказали о состоянии кошки

Состояние Муси стабильное. Она проходит терапию, направленную на восстановление печени. Были небольшие осложнения после ее нахождения в воде и на холодном воздухе (в виде хрипов в легких) сейчас это все прошло.
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