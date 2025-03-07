Глава МИД КНР: Китай и США должны мирно сосуществовать на земном шаре

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Китай и США будут существовать на земном шаре довольно долго, мир - это безальтернативный выбор, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.