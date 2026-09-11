16-летней школьнице пришлось пережить ад из-за того, что парень выбрал ее

Из-за парня, который выбрал другую: 16-летнюю школьницу избили в Вятских Полянах. Бастрыкин взял на контроль избиение 16-летней школьницы в Кировской области.
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