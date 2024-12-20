Совет директоров «Полюса» обсудит дробление акций - основные события 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, совет директоров «Полюса» обсудит дробление акций. Также в повестке заседания – созыв ВОСА и рекомендация акционерам утвердить положение о совете директоров в новой редакции Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании примут решение по дивидендам.