Лавров: если Запад хочет решить украинский кризис на поле боя, РФ к этому готова

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост министра иностранных дел заявил, что Россия готова решить украинский кризис на поле боя, если Запад этого хочет.
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