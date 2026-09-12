АдГ пригрозили статьей конституции ФРГ, которую никогда не применяли

Глава парламентской фракции ХДС/ХСС в Германии Торстен Фрай допустил применение статьи 37 Конституции ФРГ против «Альтернативы для Германии» после победы партии на выборах в Саксонии-Анхальт.
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