Банк России установил надбавки для банков

МОСКВА (ИА Реалист). С 15 октября Банк России устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями денежных средств от потребительских кредитов, в том числе от автокредитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Франция вводит ко...
- ВС Иранские удары ра...
- T Трамп зачищает Ла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым