Шить будем. Россия нашла надежного поставщика хлопка в Азии

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Важную часть торговли России с Таджикистаном составляет хлопок. Это связано с тем, что в РФ практически полностью отсутствует собственное производство этого сырья для текстильной промышленности, что делает страну зависимой от импортных поставок.