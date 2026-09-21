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Царьград

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Суд Испании открыл слушания по делу жены премьера Санчеса

Суд Испании открыл слушания по делу жены премьера Санчеса

Испанский судья Хуан Карлос Пейнадо распорядился начать слушания по делу Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Испании Педро Санчеса, по подозрению в растрате и использовании связей.

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