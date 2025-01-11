ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Интересный вчера перепост на Фэйсбуке попался.Уважаемый мной человек перепостил чью-то эпистолу (без указания автора), суть которой сводилась к тому, что России следовало бы помочь американским пожарным погасить пожары в Лос-Анжелесе.
"Россия не такая ..."
Комментарии
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Татьяна
Никакой помощи пиндосам!!! Это наши враги, они нас убивают, а мы им помощь??? Совсем что-ли мы с ума сошли??? Хватит твердить, что мы не такие, нас за это все пинают, даже приезжие дикие чурбаки. Пора уже стать такими и всем давать отпор, надоело уже жевать собственные сопли...
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5 час.
Сергей Коваленко
Если серьезно, Россия может и долна помочь в тушении пожара, не рискуя арестом средств пожаротушения. Достаточно одного "Посейдона" у берегов Калифорнии, и пожар будет потушен. Больше того, уцелевшие владения будут застрахованы от пожаров накрывшей их волной, но это - уже другая история
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5 час.
Семен Демин
РФ поможет США. Ведь, там живут любимые чада наших олигархов и чиновников. Пенсии сократят, повысят цены, но амерам помогут.
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33 мин.
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