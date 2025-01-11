"Россия не такая ..."

Татьяна

Никакой помощи пиндосам!!! Это наши враги, они нас убивают, а мы им помощь??? Совсем что-ли мы с ума сошли??? Хватит твердить, что мы не такие, нас за это все пинают, даже приезжие дикие чурбаки. Пора уже стать такими и всем давать отпор, надоело уже жевать собственные сопли...