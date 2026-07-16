Искусство на колёсах: 27 крутых грузовиков с аэрографией

Многие ошибочно полагают, что тюнинг и аэрография — прерогатива исключительно легковых автомобилей. Представленная подборка наглядно опровергает этот стереотип: качественные и продуманные рисунки превосходно смотрятся на внушительных кузовах грузовиков, превращая utilitarian транспорт в настоящие произведения искусства.
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