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Искусство на колёсах: 27 крутых грузовиков с аэрографией

Искусство на колёсах: 27 крутых грузовиков с аэрографией

Многие ошибочно полагают, что тюнинг и аэрография — прерогатива исключительно легковых автомобилей. Представленная подборка наглядно опровергает этот стереотип: качественные и продуманные рисунки превосходно смотрятся на внушительных кузовах грузовиков, превращая utilitarian транспорт в настоящие произведения искусства.

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