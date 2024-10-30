Зеленский рассказал, как он лично контролирует все отступления украинских боевиков.Согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского, вооружённые силы Украины (ВСУ) начали отступление по всей линии боевого соприкосновения из-за того, что у них не хватает сил.