Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

То , что Вы его не знаете, не дает Вам право его оскорблять. К тому же каждый имеет право высказывать своё мнение. Пригожин его всегда высказывал исключительно матом. Вы свое тоже высказываете, брызгая слюной, хотя Вас тоже никто не знает.

Аудрюс

Да враг все что угодно может устроить, даже кладбище обустроить! Пригожин - вражина, который убивал российских солдат! С самого начала спец операции он занимался саморекламой! А ведь там не одни Вагнеровцы воевали! А он поставил вопрос, что только ОН там главный... Напомню, что там ни одна ЧВК воюет! Обратите внимание, что после смерти Пригожина, перестали рекламировать отдельно взятые подразделения! Ну и последнее! Я уверен твердо, что ни один российский олигарх просто так, ради любви к отечеству ни чего не сделает! И Пригожин не исключение! И до сих пор нет ответа что делают почти 2000 вагнеровцев сбежавших в Белорусь? Может это тайный план генштаба?