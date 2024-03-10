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Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Царьград Спустя две недели после громкого скандала в программе Владимира Соловьёва страсти не утихают до сих пор.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
То , что Вы его не знаете, не дает Вам право его оскорблять. К тому же каждый имеет право высказывать своё мнение. Пригожин его всегда высказывал исключительно матом. Вы свое тоже высказываете, брызгая слюной, хотя Вас тоже никто не знает.
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46 мин.
Аудрюс
Да враг все что угодно может устроить, даже кладбище обустроить! Пригожин - вражина, который убивал российских солдат! С самого начала спец операции он занимался саморекламой! А ведь там не одни Вагнеровцы воевали! А он поставил вопрос, что только ОН там главный... Напомню, что там ни одна ЧВК  воюет! Обратите внимание, что после смерти Пригожина, перестали рекламировать отдельно взятые подразделения! Ну и последнее! Я уверен твердо, что ни один российский олигарх просто так, ради любви к отечеству ни чего не сделает! И Пригожин не исключение! И до сих пор нет ответа что делают почти 2000 вагнеровцев сбежавших в Белорусь? Может это тайный план генштаба?
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35 мин.
Аудрюс
Так возьмите и пример покажите! А то слишком много патриотов, на словах, развелось... И другим предлагают показать свой патриотизм!
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32 мин.

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