Срочно! База отдыха превратилась в ад для ВСУ: точный удар по банде наемников в Змиеве

Как сообщают мониторинговые группы, ночью прозвучало пять взрывов. Удары были нанесены по базе отдыха в Змиеве нашим "Искандером" Известно, что в отдельном комплексе базы находились солдаты ВСУ и наемники.
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