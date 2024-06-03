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Срочно! База отдыха превратилась в ад для ВСУ: точный удар по банде наемников в Змиеве

Срочно! База отдыха превратилась в ад для ВСУ: точный удар по банде наемников в Змиеве

Как сообщают мониторинговые группы, ночью прозвучало пять взрывов. Удары были нанесены по базе отдыха в Змиеве нашим "Искандером"  Известно, что в отдельном комплексе базы находились солдаты ВСУ и наемники.

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