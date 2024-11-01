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Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины

Лавров удивился военному сотрудничеству Турции и Украины

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение, поскольку Анкара заявляет о готовности способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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