«Заменит сценаристов и режиссеров»: в ЦИПР раскрыли будущее креативных индустрии в эпоху ИИ

МОСКВА, 25 марта, ФедералПресс. В Москве прошел Тех-френдли завтрак, на котором директор и сооснователь конференции ЦИПР Ольга Пивень поделилась видением будущего креативных индустрий в контексте стремительного развития искусственного интеллекта.
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