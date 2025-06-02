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Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы замглавы российского МИД Сергея Рябкова до 8 июля 2026 года.

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