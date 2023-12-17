Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Раз уж я так расписалась, то  могу и завернуть насчет "победы". К примеру Запад сказал, что будет считать победой Рос...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
    Кстати, оба варианта не так и далеки друг от друга- американские  выборы и поход США на Китай. 13 января выборы в Тай...А нас-то за що?
  • Natalija Osminina
    И процесс этот может быть одного дня. Не помните как началась Великая Экономическая депрессия? С банкротства банков. ...А нас-то за що?

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

Украинское общество находилось в победном угаре. Эксперты о том, что ждет теперь Киев и Украину

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, что будет после серьезных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Киева, которые возможны в случае продолжения конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
Раздолбить этих чушек в пух и прах чтоб даже духу этого свинарника отстойного больше в мире никогда  не было  и пиндосов прицепом с мелкобритами!!!
Ответить
12 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
России ещё в начале СВО надо было сделать так, что бы Киев утонул в собственном дерьме. Это город классических националистов и русофобов. Даже Львову до него далековато.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх