Соболенко сравнялась с Шараповой по количеству титулов на турнирах WTA 1000

Белоруска, в Майами выигравшая восьмой тысячник, сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой. Их опережают только: Серена Уильямс (13); Виктория Азаренко (10); Ига Швентек (10); Симона Халеп (9); Петра Квитова (9).