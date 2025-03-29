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Соболенко сравнялась с Шараповой по количеству титулов на турнирах WTA 1000

Соболенко сравнялась с Шараповой по количеству титулов на турнирах WTA 1000

Белоруска, в Майами выигравшая восьмой тысячник, сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой. Их опережают только: Серена Уильямс (13); Виктория Азаренко (10); Ига Швентек (10); Симона Халеп (9); Петра Квитова (9).

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