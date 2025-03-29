Соболенко сравнялась с Шараповой по количеству титулов на турнирах WTA 1000

Белоруска, в Майами выигравшая восьмой тысячник, сравнялась по этому показателю с Марией Шараповой. Их опережают только: Серена Уильямс (13); Виктория Азаренко (10); Ига Швентек (10); Симона Халеп (9); Петра Квитова (9).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии