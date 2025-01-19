NBC News: Трамп может предоставить TikTok отсрочку от блокировки в США

Global Look Press/IMAGO/Markus Mainka Избранный американский президент Дональд Трамп может предоставить китайской соцсети TikTok трехмесячную отсрочку от возможной блокировки в Соединенных Штатах после собственной инаугурации.
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