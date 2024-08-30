Россия предложила Совбезу ООН принять новую резолюцию по Ближнему Востоку

Россия призвала принять обновленную резолюцию по прекращению насилия в секторе Газа. Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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