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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Манчини ближе всех к назначению тренером Италии, его поддерживает президент FIGC. Мотта – новый кандидат Мальдини и Леонардо, с Конте не общались (Джанлука Ди Марцио)

Стали известны возможные варианты развития событий после отказа Итальянской федерации футбола (FIGC) от назначения  Андреа Пирло на пост главного тренера сборной Италии .

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