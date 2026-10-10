Медсестра из Сызрани выиграла всероссийский конкурс соцобслуживания

Медсестра сызранского дома социального обслуживания Елена Мушлантова победила в номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов», а педагог-психолог из Самары Елена Тараканова заняла третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии».