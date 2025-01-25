Сам себе мастер
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Сам себе мастер

162 225 подписчиков

Как сделать отверстие в металле или дереве, если нет коронки под рукой, поможет хитрая идея

Как сделать отверстие в металле или дереве, если нет коронки под рукой, поможет хитрая идея

Забегая вперёд сделаю небольшую поправку, чтобы не получить шквал негатива в комментариях. Я не собираюсь заменить коронку, которая продаётся в магазинах за небольшие деньги.

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Комментарии
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W
Walery
Хорошо что предупредили - оказывается предварительно в любой день до... приобрести наборы сверл и гаек.  Тогда не будет беспокойства от того, что магазыны будут закрыты...!  Самогонка спасет всегда!
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18 час.

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