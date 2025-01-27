Белый дом сообщил, что Колумбия согласна на все выдвинутые Трампом условия по безоговорочному приему мигрантов

Белый дом сообщил, что колумбийские власти дали согласие на все выдвинутые президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему мигрантов, депортируемых американской стороной.
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