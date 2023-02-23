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WP: множество свидетельств указывают на провальные попытки Запада изолировать Россию

WP: множество свидетельств указывают на провальные попытки Запада изолировать Россию

Попытка изолировать Россию провалилась, считает репортер Washington Post (WP). Соответствующий материал опубликован на сайте газеты.

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