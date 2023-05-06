Клишас оценил предъявленные СБУ обвинения российским сенаторам

Посягательство на территориальную целостность Украины совершили те, кто устроил в стране госпереворот в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Посягательство на территориальную целостность Украины совершили те, кто устроил в стране госпереворот в 2014 году, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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