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Всё о женщинах

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Эксперт Савкина рассказала, как лучше хранить хлеб, чтобы он дольше не плесневел

Эксперт Савкина рассказала, как лучше хранить хлеб, чтобы он дольше не плесневел

Хлеб уже перестал быть дешевым продуктом питания — стоимость буханки уже может превышать 100 рублей. И вопрос правильного хранения, не допускающего порчи, — это не только вопрос сохранения здоровья, но и элементарной экономии семейного бюджета.

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Комментарии
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Леонид Руси
Да нарезать и в морозилку
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1 м.
Ирина Черных
Моя бабушка в русской печи один раз в неделю сама пекла очень вкусный хлеб, который  всю неделю не портился и не черствел.
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1 м.
Ингерман Ланская
этот иксперд видать не знает, что хлеб пекут не для хранения. тем более неделю, а чтобы есть ... в течении 2-3 дней
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1 м.