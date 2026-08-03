Эксперт Савкина рассказала, как лучше хранить хлеб, чтобы он дольше не плесневел

Хлеб уже перестал быть дешевым продуктом питания — стоимость буханки уже может превышать 100 рублей. И вопрос правильного хранения, не допускающего порчи, — это не только вопрос сохранения здоровья, но и элементарной экономии семейного бюджета.
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