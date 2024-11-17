Федотов отразил 23 из 25 бросков «Баффало» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд

Вратарь «Филадельфии» вышел в старте на матч с «Баффало» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для 27-летнего россиянина 3-й подряд и в сезоне в целом (6 игр, 87,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,64).