Apple показала, насколько производительнее iPhone 16 по сравнению с предыдущими мо...

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Apple показала, насколько производительнее iPhone 16 по сравнению с предыдущими моделямиВо время осенней презентации Apple анонсировала iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые получили чипы A18 и A18 Pro.

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