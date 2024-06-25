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Кеннеди-младший: Цена свободы Ассанжа — удар по свободной журналистике

Кеннеди-младший: Цена свободы Ассанжа — удар по свободной журналистике

Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты США, в своих социальных сетях отметил, что Вашингтон криминализировал журналистику и расширил свою юрисдикцию на международный уровень, в том числе на тех, кто не является гражданами США.

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