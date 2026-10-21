Общаться в школьных родительских чатах предлагают с восьми утра до девяти вечера. Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Минпросвещения с просьбой разработать такие рекомендации, пишет на Life.
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