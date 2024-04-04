г. прошло заседание учебно методического объединения филологов.

26.03.2024г. прайшло паседжанне ВМА фiлолагаў па тэме ´Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі і методыкі, заснаваныя на дыялогу і супрацоўніцтве, як сродак развіцця асобасных і метапрадметных кампетэнцый вучняў´.
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