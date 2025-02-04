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Медведчук: мир украинцам могут принести только Вооруженные силы России

Медведчук: мир украинцам могут принести только Вооруженные силы России

Только Вооруженные силы России смогут обеспечить мир для населения Украины. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье, опубликованной на kp.

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