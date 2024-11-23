Кристиан Хорнер: Не знаю, откуда взялись разговоры про заднее антикрыло

Кристиан Хорнер: Не знаю, откуда взялись разговоры про заднее антикрылоGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что команда и не собиралась привозить заднее крыло, адаптированное под скоростную трассу в Лас-Вегасе.